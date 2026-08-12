Diputada bahiense propone blindar la privatización de empresas públicas bonaerenses

La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense pondrá en tratamiento este jueves un proyecto que busca hacer más complejo el proceso de privatización de las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un proyecto que corresponde a la diputada por la Sexta, Maite Alvado, que propone que ese tipo de cuestiones se deban definir por mayoría especial de la Legislatura y no por la mitad más uno como es actualmente.

En concreto, es una forma de tratar de evitar que las empresas como ABSA, Aubasa o Bagsa puedan ser privatizadas de manera sencilla ante la posibilidad de un escenario donde el gobierno de la provincia quedara en manos de propuestas con ese tipo de premisas, como es el caso de La Libertad Avanza, que a nivel nacional ya avanzó con ese tipo de esquemas.

“Se necesita un enfoque de desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos, y utilicen esa rentabilidad para reinvertir y mejorar la vida de todos y todas. Con esta norma generamos las bases para formular políticas a largo plazo”, sostuvo Alvado.

La legisladora que forma parte de La Cámpora postula que la participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros.

Además, expone que esas propuestas deberán estar “razonablemente fundamentadas”, como así también “demostrar la verosimilitud de la necesidad de reducción en la participación, y respetar el interés público provincial y el bienestar general de la población”. (Página 12)