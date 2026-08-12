miércoles, agosto 12, 2026
Locales

Presentarán la nueva modalidad de atención de ANSES en General Cerri

De La Bahía Noticias

El viernes 14 de agosto se realizará una reunión para informar sobre el funcionamiento y la atención de ANSES en General Daniel Cerri a partir de este mes.

El encuentro contará con la presencia del director regional de ANSES, quien presentará la nueva modalidad de trabajo prevista para la localidad, los días y puntos de atención y la organización del servicio para llegar a distintos sectores de Cerri.

Además, instituciones y vecinos podrán realizar consultas y plantear inquietudes sobre el funcionamiento de esta nueva modalidad.

La reunión será este viernes, a las 18:30, en la Biblioteca Popular José Hernández, en Matheu y Saavedra.

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