Presentarán la nueva modalidad de atención de ANSES en General Cerri

El viernes 14 de agosto se realizará una reunión para informar sobre el funcionamiento y la atención de ANSES en General Daniel Cerri a partir de este mes.

El encuentro contará con la presencia del director regional de ANSES, quien presentará la nueva modalidad de trabajo prevista para la localidad, los días y puntos de atención y la organización del servicio para llegar a distintos sectores de Cerri.

Además, instituciones y vecinos podrán realizar consultas y plantear inquietudes sobre el funcionamiento de esta nueva modalidad.

La reunión será este viernes, a las 18:30, en la Biblioteca Popular José Hernández, en Matheu y Saavedra.