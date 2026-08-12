Mora de las familias bonaerenses: avanzan proyectos para refinanciar deudas

La provincia de Buenos Aires se encuentra entre las siete jurisdicciones con mayor nivel de mora del país, con un 17,8% de las familias que registra atrasos en el pago de obligaciones contraídas con distintas entidades, de acuerdo con informes difundidos en las últimas horas.

En este contexto, fueron presentados distintos proyectos en la Legislatura bonaerense para atender la situación de las familias endeudadas.

Uno de ellos fue impulsado por el senador de Hechos, Marcelo Leguizamón, y propone crear un régimen de refinanciación de deudas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para personas con obligaciones impagas con 90 días o más de mora.

La iniciativa contempla deudas originadas en préstamos personales y de consumo, saldos de tarjetas de crédito y descubiertos. Podrían adherir grupos familiares cuyos ingresos netos no superen el equivalente a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El proyecto establece además que los planes de hasta 60 meses tengan una cuota que no supere el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

Por su parte, la diputada peronista Ana Balor presentó un proyecto para incorporar la figura de sobreendeudamiento a la Ley de Defensa del Consumidor y modificar el procedimiento administrativo.

La propuesta contempla la suspensión durante 90 días de actuaciones judiciales para quienes acrediten una situación de sobreendeudamiento. Durante ese período, quedarían suspendidos embargos y ejecuciones de bienes mientras se desarrolla una instancia de mediación en las oficinas municipales de defensa del consumidor.

En tanto, la diputada provincial del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto para establecer un marco normativo sobre las cobranzas realizadas por empresas a personas sobreendeudadas.

La iniciativa propone modificar el Código de los Derechos de los Consumidores para incorporar a las personas sobreendeudadas dentro de la categoría de “consumidores hipervulnerables” y extenderles las políticas de protección previstas para ese sector.

“Mientras que la mora en el sector de las empresas se situó en un 2,9%, un reciente informe del Banco Central indicó que el nivel de irregularidad en las familias escaló al 11,2%. Esta disparidad evidencia que han debido recurrir al crédito no como una herramienta de inversión, sino como un ingreso complementario para cubrir necesidades básicas”, sostuvo Vaccarezza.

En paralelo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires avanzó con un plan propio que contempla una reducción de tasas y una ampliación de los plazos de pago. (Con información del diario El Día)