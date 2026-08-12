Piden mejoras en una parada de colectivos de Villa Mitre

La Comisión de Usuarios Testigos del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevó adelante una nueva reunión con la participación de representantes de las empresas Rastreador Fournier y SAPEM Transporte, integrantes de la OMIC, usuarios y concejales.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de mejorar las condiciones de la parada de colectivos ubicada en Washington y Castelar, en Villa Mitre.

En ese sentido, se solicitó la demarcación de una línea amarilla en ambas manos para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros y garantizar la circulación de los colectivos.