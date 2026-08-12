miércoles, agosto 12, 2026
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La Comisión de Usuarios Testigos analizó inquietudes sobre los recorridos del transporte público

De La Bahía Noticias

La Comisión de Usuarios Testigos del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó una nueva reunión con la participación de representantes de las empresas Rastreador Fournier y SAPEM Transporte, integrantes de la OMIC, usuarios y concejales.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la necesidad de revisar algunos recorridos del transporte público que fueron modificados durante la pandemia.

Durante el encuentro se informó que actualmente se encuentra prorrogada la licitación del nuevo pliego de transporte, que contempla la posibilidad de analizar modificaciones en los recorridos.

Asimismo, se solicitó la participación del secretario de Transporte, Fabián Lliteras, en la próxima reunión de la Comisión para brindar información sobre los avances y las alternativas previstas.

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