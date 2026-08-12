miércoles, agosto 12, 2026
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Olimpo – Villa Mitre: confirman dónde serán los cortes de tránsito

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca detalló los cortes de tránsito que se realizarán desde las 16:30 por el partido de fútbol que hoy disputarán Olimpo y Villa Mitre.

Las interrupciones serán en:

– Avenida Colón y 9 de Julio (cierre de tránsito sobre Colón).
– Moreno y Almafuerte.
– Donado y Ángel Brunel (sobre Donado).
– Donado y Brickman (medio corte).
– Donado y Chile (sobre Chile).
– O’Higgins y Chile (sobre O’Higgins).
– Colón y Ángel Brunel (sobre Colón).
– Colón y Chile (sobre Colón).
– O’Higgins entre Santa Fe y Ángel Brunel.
– Colón y Malvinas.

También desde hoy -hasta el martes que viene- se realiza un corte total en la intersección de Tucumán y Rondeau por trabajos de excavación y colocación de cañería.

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