Colisionaron un tren y un auto: no hubo heridos

Un incidente de tránsito se produjo anoche en calles Nicolás Pírez y las vías cuando una formación ferroviaria de Ferrosur Roca, compuesta por una locomotora y aproximadamente 60 vagones, colisionó con un auto Ford Fiesta.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo, de 29 y 28 años, resultaron ilesos, al igual que el conductor de la formación ferroviaria.

Se detalló que en el lugar trabajó personal de la empresa ferroviaria y efectivos policiales y que no fue necesaria la intervención de una ambulancia.

Una vez realizadas las tareas correspondientes, se logró liberar el automóvil que había quedado enganchado en la locomotora, lo que permitió que la formación ferroviaria continuara su recorrido.