EDES programó un corte de energía por trabajos de mantenimiento en un sector de Bahía Blanca

La empresa EDES informó que este miércoles 12 de agosto realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Bahía Blanca, que podrán generar una interrupción del servicio.

Las tareas se desarrollarán de 8 a 9 en el cuadrante comprendido por las calles Fitz Roy, Rosas, Gorriti y Malvinas.

La empresa indicó que los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal pueda desarrollar las tareas en condiciones seguras y que serán reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.