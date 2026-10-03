sábado, octubre 3, 2026
Nacionales

Arzobispo García Cuerva: “Estamos atravesados por la grieta y la herida”

De La Bahía 915

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que el papa León XIV encontrará en su visita a la Argentina a un pueblo “trabajador” y con “esperanza”, aunque advirtió que el país también está atravesado por profundas divisiones.

“Argentina tiene un pueblo trabajador, que tiene esperanza, que sigue adelante, que tiene un montón de esfuerzo”, indicó en declaraciones a radio Mitre.

Al describir el escenario social que recibirá al pontífice durante su visita, García Cuerva consideró que el país está atravesado “por la grieta, por la herida, porque nos descalificamos, tenemos mucha intolerancia, hablamos mal del que piensa distinto”.

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