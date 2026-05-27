Ascienden los casos de hantavirus relacionados con el brote en el crucero

El número de casos de hantavirus relacionados con un crucero que se considera el centro del brote aumentó a 13, dijo el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud.

“España ha notificado un nuevo caso entre los pasajeros que se encuentran en cuarentena, lo que eleva el número total de casos a 13”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en la red social X.

De ellos, tres fallecieron, pero no se produjeron nuevas muertes desde el 2 de mayo, señaló Ghebreyesus.

“La situación sigue estable. Los pasajeros que enfermaron están recibiendo la atención necesaria, mientras que los demás permanecen en cuarentena”, dijo Ghebreyesus.

En las últimas dos semanas, todos los pasajeros, tripulantes y personal médico restantes desembarcaron del crucero de lujo MV Hondius, epicentro del brote.

Los hantavirus son virus transmitidos por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades. La OMS estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa. (Reuters)