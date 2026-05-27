Demoraron a dos hombres por robar en un depósito

La Policía demoró a dos personas por robar en un depósito ubicado en avenida Colón al 2000.

Se supo que Matías Alejandro Brizuela (28) y Francisco Nahuel Consellon (29) ingresaron al comercio sin ejercer violencia, sustrajeron seis rollos de material aislante y escaparon.

La maniobra fue advertida por los uniformados, que lograron interceptar a los ladrones en Moreno al 1900, aprehenderlos por el delito de hurto y trasladarlos a una comisaría.