miércoles, mayo 27, 2026
Policiales

Demoraron a dos hombres por robar en un depósito

De La Bahía Noticias

La Policía demoró a dos personas por robar en un depósito ubicado en avenida Colón al 2000.

Se supo que Matías Alejandro Brizuela (28) y Francisco Nahuel Consellon (29) ingresaron al comercio sin ejercer violencia, sustrajeron seis rollos de material aislante y escaparon.

La maniobra fue advertida por los uniformados, que lograron interceptar a los ladrones en Moreno al 1900, aprehenderlos por el delito de hurto y trasladarlos a una comisaría.

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