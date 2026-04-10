Así se jugará la cuarta fecha del fútbol femenino de la Liga del Sur
El fútbol femenino local tendrá acción este fin de semana con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Apertura en Primera A y Primera B que organiza la Liga del Sur.
La programación incluye partidos de Reserva desde las 13:45, con la excepción del cruce entre Libertad y STMBB, que comenzará a las 17:45, tras el encuentro de Primera División.
Además, se informó que el partido entre Pacífico de Cabildo y Liniers no contará con categoría Reserva.
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