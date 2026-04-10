Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor
La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
PRIMERA DIVISIÓN A
Libertad – Sporting: Juan Aispuro
Bella Vista – Villa Mitre: Leopoldo Gorosito
San Francisco – La Armonía: Facundo Altuna
Huracán – Liniers: Sebastián Navarro
PRIMERA DIVISIÓN B
Dublin – Pacífico BB: Brian Romero
Sansinena – Tiro Federal: Fernando Sepúlveda
Pacífico C – Olimpo: Ariel Turcumán
Rosario PB – Comercial: Mariano Perretti
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