viernes, abril 10, 2026
Golazo HD

Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Libertad – Sporting: Juan Aispuro

Bella Vista – Villa Mitre: Leopoldo Gorosito

San Francisco – La Armonía: Facundo Altuna

Huracán – Liniers: Sebastián Navarro

PRIMERA DIVISIÓN B

Dublin – Pacífico BB: Brian Romero

Sansinena – Tiro Federal: Fernando Sepúlveda

Pacífico C – Olimpo: Ariel Turcumán

Rosario PB – Comercial: Mariano Perretti

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