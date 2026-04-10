viernes, abril 10, 2026
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Mundial 2026: la Liga del Sur felicitó a Facundo Tello

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur felicitó a Facundo Tello por haber sido convocado nuevamente para dirigir y representar a la Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de la segunda cita mundialista para el árbitro surgido de la Asociación Bahiense de Árbitros (ABA).

Además del bahiense, fueron convocados Yael Falcón Pérez y Darío Herrera.

En tanto, Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Cristian Navarro y Hernán Mastrángelo actuarán como jueces asistentes y árbitros de VAR.

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