Asisten a una mujer que sufrió lesiones en un choque

Una mujer de 46 años sufrió heridas en un choque que se produjo este martes en 9 de Julio y Blandengues.

La víctima, que se movilizaba en una Zanella Zb 110 cc, resultó con una posible fractura en su mano izquierda y un fuerte traumatismo de abdomen, lo que motivó su traslado a un centro asistencial.

En tanto, el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor de 26 años no tuvo lesiones.

Los controles de alcoholemia realizados por el personal de Tránsito Urbano a ambos implicados dieron negativo.

En el lugar también intervinieron la Policía y la guardia de Defensa Civil.