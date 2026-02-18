Asumen nuevos decanos en la Universidad Nacional del Sur

La Universidad Nacional del Sur vivirá este miércoles una mañana de especial intensidad en materia de política institucional, con la asunción de nuevas autoridades y la sesión constitutiva del Consejo Superior Universitario (CSU), cuerpo resolutivo vital en su cogobierno.

Las actividades podrán seguirse en el canal de la UNS. Comenzarán a las 10, en el Aula Magna de Colón 80, cuando inicien sus mandatos las decanas y los decanos que surgieron del proceso electoral de 2025.

Lo mismo ocurrirá con la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS). Para las 11:30, en el mismo edificio, se prevé el plenario del CSU.

Renovaciones y continuidades

Los nombres de las decanas y los decanos con mandato hasta 2030 fueron decididos por los colegios electorales que en cada departamento se conformaron con la ponderación de los votos que docentes y estudiantes emitieron en el último 13 de noviembre.

Nueve unidades académicas tendrán nueva conducción:

Rodrigo Bravo reemplazará a Miguel Adúriz en Agronomía;

Gabriela Salvador a Gabriela Murray en Biología, Bioquímica y Farmacia;

Claudio Genovese a Gastón Milanesi en Ciencias de la Administración;

Sebastián Arruiz a Pamela Tolosa, en Derecho;

Karina Temporelli a Silvina Elías, en Economía;

Claudio Lexow a René Albouy, en Geología;

Diana Sánchez a Fernando Gregorio, en Ingeniería Eléctrica y de Computadoras;

Martín Safe a Viviana Díaz, en Matemática; y

Viviana Dorn a Paula Messina, en Química.

En otros ocho Departamentos continuarán la actuales direcciones:

Raúl Menghini, en Ciencias de la Educación;

Pablo Badr, en Ciencias de la Salud;

Diego Martínez, en Ciencias e Ingeniería de la Computación;

Marcelo Costabel, en Física;

Cecilia Rodríguez, en Geografía y Turismo;

Diego Poggiese, en Humanidades;

Martín Serralunga, en Ingeniería; y

Patricia Hoch, en Ingeniería Química.

De acuerdo al Estatuto de la UNS, los 17 decanatos ejercerán la representación de sus departamentos, responderán por los fondos que se les asignen, y se encargarán de la supervisión inmediata del funcionamiento y de la resolución de cuestiones urgentes.

Además, decanas y decanos integran el Consejo Superior y presiden el Departamental, siendo también responsables de la ejecución de las decisiones tomadas por ambos organismos en el ámbito de la unidad académica.

En el CEMS

Un procedimiento similar de elección siguió el CEMS para decidir su Dirección, encomendada nuevamente a María José Egidi, que también comenzará este miércoles su mandato hasta 2030.

El cargo es electivo desde diciembre de 2015, cuando el CSU resolvió consagrar la ciudadanía institucional de su comunidad preuniversitaria con el reconocimiento del derecho a elegir a su máxima autoridad, que hasta entonces era designada por el Rectorado.