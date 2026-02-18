Operativo policial con dos demorados y varios secuestros

La comisaría Séptima realizó un amplio operativo junto a efectivos de la UTOI, con la colaboración de inspectores de tránsito del municipio.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Gallego Mora y 17 de Mayo.

Como resultado, fue demorado Daniel Ignacio Ruiz (26), quien registraba un pedido de paradero activo del 5 de septiembre de 2025, a requerimiento del Juzgado de Familia N° 3 por Protección contra la Violencia Familiar. El hombre fue conducido a la dependencia policial.

Asimismo, se demoró a Fabricio Nicolás Ortellado (24), quien circulaba a bordo de una moto Honda Tornado 250 e intentó eludir el operativo a toda velocidad, sin lograrlo.

Los efectivos constataron que sobre su persona recaía un pedido de “captura activa” por Comercialización de Estupefacientes, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4, del 3 de marzo de 2023. Fue trasladado a la comisaría, donde quedó a la espera de resolver su situación procesal.

En el procedimiento se secuestró la motocicleta por faltante de documentación y se dio intervención a la fiscalía 19 al hallarse estupefacientes en su poder.

Además, se secuestraron dos automóviles y cinco motocicletas por distintas infracciones.