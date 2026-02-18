Le robó la mochila a un hombre que dormía en la calle

El Comando de Patrulla de Bahía Blanca demoró este miércoles, alrededor de la 1:30, a un hombre en Castelli al 20.

Según se indicó, el aprehendido fue identificado como Alan Daniel Lapio (43), quien minutos antes habría sustraído una mochila con pertenencias a Héctor Abel Campos (63).

La víctima se encontraba durmiendo en situación de calle sobre la vereda de avenida Colón, a pocos metros del lugar del hecho.

La intervención fue caratulada como hurto en grado de tentativa.