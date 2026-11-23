La dirigente de ATE Bahía Blanca, Verónica Reisvig, volvió a reclamar que se revea el cierre de la farmacia y los policonsultorios de IOSFA en Punta Alta, previsto para los próximos días, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la medida en la atención sanitaria de la región.

Reisvig señaló que continúan las movilizaciones con el acompañamiento de trabajadores, familiares, afiliados y vecinos de Coronel Rosales e indicó que mantienen reuniones con representantes de distintos espacios políticos para buscar alternativas.

La dirigente sostuvo que, de concretarse el cierre, las estadísticas de afiliación y la demanda de atención podrían provocar un colapso sanitario en la región, especialmente en Punta Alta.

También remarcó que la situación afecta a más de 80 trabajadores y sus familias, y reclamó que se mantengan las fuentes laborales y las prestaciones de la obra social en Coronel Rosales y la zona.

Por último, recordó que IOSFA brinda cobertura a una parte importante de la población de Punta Alta y de localidades de la región.