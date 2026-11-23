El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de 332.557 millones de pesos, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros registró una caída del 17,4% en comparación con el mismo feriado de 2025.

Además, el gasto total real descendió un 30,3%, en un contexto de estadías más breves y menor consumo.

El gasto promedio por turista fue de 118.770 pesos por jornada, mientras que la permanencia media se ubicó en dos días.

Los destinos de montaña encabezaron los niveles de ocupación hotelera durante los tres días del feriado.