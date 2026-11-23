El Gobierno de Georgia anunció que impulsará una prohibición de la gestación subrogada, una práctica legal en el país caucásico desde 1997. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Iglesia Ortodoxa local.

El presidente del partido gobernante Sueño Georgiano, Irakli Kirtsjalia, informó que las modificaciones legislativas se aprobarán próximamente. Según explicó, la medida busca responder a riesgos éticos y legales, evitar la posible explotación de mujeres y proteger los derechos de los niños.

El patriarca de Georgia, Shio III, calificó la decisión como un paso importante para la sociedad, mientras que desde la oposición cuestionaron la iniciativa. Nikoloz Gvaramia consideró que la prohibición perjudicará a miles de mujeres que buscan acceder a la maternidad.

Georgia se había convertido en un destino elegido por parejas de distintos países para acceder a tratamientos de gestación subrogada, especialmente después del inicio de la guerra en Ucrania. Se estima que varios cientos de bebés nacían cada año mediante esta práctica en el país.