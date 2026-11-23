El Concejo Deliberante de Saavedra llevará adelante este jueves 26 de noviembre, desde las 9, una Sesión Especial para analizar la situación del intendente municipal, Matías Nebot.

El encuentro se realizará en el recinto Josefa Álvarez de Villa Abrile, luego de la labor de la Comisión Investigadora, que concluyó que el accionar del jefe comunal constituye una falta grave, a partir de sus declaraciones sobre sus consumos problemáticos.

Durante la sesión, los concejales deberán resolver si disponen la suspensión preventiva o la destitución de Nebot.