La exconcejala de Coronel Rosales, Juliana Tomassini, afirmó que participó en las once movilizaciones realizadas en Punta Alta desde el inicio del gobierno de Javier Milei y defendió la presencia de la militancia en las calles, cerca de los reclamos de la comunidad.

En un mensaje público, vinculó el Día de la Militancia, el Día de la Soberanía y la movilización de los trabajadores de IOSFA.

“Sin trabajo no hay soberanía, y sin militancia no hay posibilidad de construir un presente y un futuro mejor”, sostuvo.

“Elegimos siempre estar en la calle, cerca de los problemas reales, antes que en los actos cerrados donde a veces parece pesar más la foto o la rosca por las candidaturas. No se puede defender lo nuestro ni recuperar el orgullo trabajador desde el silencio”, expresó.

Tomassini cuestionó los actos políticos centrados en las candidaturas y reclamó que funcionarios y legisladores acompañen los reclamos locales, recorran los barrios y den respuestas ante los problemas de la comunidad.

“Necesitamos funcionarios y legisladores en todos los órdenes que se pongan al frente de las luchas de Punta Alta, que caminen cada rincón y que, cada vez que surja un problema en el pueblo, den la cara todas las veces que sea necesario: no solo para dar explicaciones técnicas, sino para orientar, acompañar y marcar un rumbo”, expresó.

Además, consideró que la militancia debe convocarse a partir de ideas, proyectos y liderazgos que den el ejemplo, y no solamente por el temor al avance de otros espacios políticos.

“Los militantes seguimos creyendo que un futuro mejor es posible con la política, no sin ella. Pero no alcanza con que nos pidan militar por miedo a que avance el adversario; nos convocarnos con ideas, con proyectos de comunidad y con liderazgos que den el ejemplo. Cuando eso está, a la militancia no hace falta pedirle nada: sale sola”, amplió.

Por último, cuestionó al Gobierno nacional por su posición respecto de las PASO y sostuvo que busca modificar las reglas del sistema electoral ante la posibilidad de perder en esas elecciones.

“Para terminarla, a nivel nacional, el gobierno que venía a combatir la casta y dar seguridad jurídica hoy juega con las reglas de juego: busca desestabilizar el sistema electoral por miedo a perder en las PASO, las mismas herramientas que los pusieron en el poder hace tres años”, agregó.