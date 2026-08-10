Vuelco en la ruta provincial 65: una niña y dos mujeres hospitalizadas

Tres personas, entre ellas una niña, fueron hospitalizadas ayer luego de un violento vuelco ocurrido sobre la ruta provincial 65, a pocos kilómetros de Daireaux.

Según informó Info HD, el siniestro se produjo en el tramo comprendido entre la estación de servicio Shell y la rotonda conocida como “La Olla” que une la ruta 65 con la 86.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho fue protagonizado por una camioneta Ford EcoSport de color oscuro en la que viajaban cuatro personas, oriundas de Henderson, que se dirigían hacia Daireaux.

Como consecuencia del vuelco, tres mujeres, entre ellas una menor de edad, debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Pedro Mario Romanazzi” de Daireaux para recibir atención médica. (Presente Noticias)