Piden elevar a juicio la causa del hombre que atropelló y mató a dos hermanos en Suárez

La fiscalía Nº 1 de Bahía Blanca se dio por finalizada la etapa investigativa y se solicitó la elevación a juicio de la causa que se le sigue a Ramiro Pallela por haber atropellado y causado la muerte de Mayra Melisa Videla y Jorge Damián Videla.

Según la causa, el hecho ocurrió el 25 de abril del presente año cuando Pallela conducía una camioneta Chevrolet S-10 por Avenida Casey, a la altura de la pista del Aeroclub, de Coronel Suárez, e invadió el carril de circulación contrario donde embistió a una motocicleta Marca Kymco en la que circulaban los hermanos.

Como consecuencia del impacto, Mayra Videla falleció por shock hipovolémico grave y Jorge Videla murió en forma traumática por shock cardiogénico y taponamiento cardíaco, luego de ser derivado al hospital.

Pallela se había dado a la fuga luego del suceso y durante la investigación se logró determinar que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hombre llega a juicio detenido y acusado del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, por la pluralidad de víctimas, ausencia de socorro y por la fuga.