Ferreterías y comercios de materiales registraron un leve aumento de ventas en julio

El sector de ferreterías, materiales eléctricos y materiales para la construcción registró en julio un incremento interanual del 1%, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad comercial mostró un resultado positivo impulsado por arreglos imprevistos en los hogares, tareas de mantenimiento durante el invierno y ventas puntuales de mayor volumen destinadas a pequeñas obras residenciales o clientes corporativos.

Sin embargo, la demanda de insumos para la construcción continuó contenida por la baja en la obra pública y la cautela presupuestaria de los consumidores.

Los comerciantes manifestaron preocupación por las variaciones en las listas de precios de proveedores, los costos de fletes y el valor de insumos metálicos e importados.

Además, señalaron que la falta de crédito a largo plazo limitó las decisiones de remodelación profunda y orientó las ventas hacia insumos básicos de reposición inmediata, artículos de electricidad y calefacción.

Para sostener el nivel de actividad, los comercios recurrieron a facilidades de pago en cuotas fijas, descuentos por pagos al contado y una mayor atención personalizada en los locales.