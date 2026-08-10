La UNS quedó primera entre todas las universidades del país en el ingreso a las residencias de Medicina

La Universidad Nacional del Sur quedó primera entre todas las universidades argentinas en el ingreso a las residencias nacionales de Medicina, de acuerdo al orden de mérito publicado por el Ministerio de Salud de la Nación que guiará el proceso de ingreso a residencias en Salud 2026.

El Sistema Nacional de Residencias constituye la principal instancia de formación de especialistas en salud del país en instituciones dependientes del Estado Nacional.

Este listado determina quiénes tienen prioridad para la elección de cargos y para la asignación de plazas para las becas de formación a partir de la calificación obtenida en el Examen Integrado y el promedio académico de los ingresantes.

En el primer lugar de los puntajes, se ubicó la Universidad Nacional del Sur, con un promedio de 83,75 puntos; seguida por la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano y la Universidad Nacional de Cuyo.

“Nos ha pasado otros años, pero como no era información oficial, nosotros no teníamos la tendencia a publicarlo”, explicó el director decano de Ciencias de la Salud de la UNS, magister Pablo Badr.

“La ubicación de la UNS en este examen no deja de ser un dato menor porque, a diferencia de años anteriores, es uno de los pocos exámenes vigentes en los cuales podemos comparar a nuestro estudiantado con egresadas y egresados de todas las universidades públicas y privadas del país y varias universidades extranjeras”, valoró Badr.

También destacó que sólo lo rindieron la mitad de los egresados que tuvo la UNS en el último año, y que al tratarse de un examen para residencias nacionales –que se concentran prioritariamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires- el dato muestra que un porcentaje igual eligió especialidades locales en esta ciudad u otras del interior.

El promedio se determina sumando los puntajes de todos los postulantes de cada institución, dividido su cantidad.