Las ventas en farmacias cayeron en julio, según CAME

El rubro de farmacias registró una caída interanual del 1,6% durante julio, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La demanda se mantuvo relativamente estable debido al consumo de medicamentos de primera necesidad, con incidencia de la estacionalidad invernal y el aumento de las enfermedades respiratorias.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo llevó a los consumidores a priorizar la compra de medicamentos recetados e indispensables, mientras que se postergaron o interrumpieron tratamientos no urgentes y adquisiciones de mayor valor.

En paralelo, las farmacias registraron caídas en las ventas de perfumería, cosmética y productos de cuidado personal.

La actividad también estuvo condicionada por las demoras en los reintegros de obras sociales, el aumento de los costos de droguería y las dificultades de los consumidores para afrontar copagos.

Ante este escenario, aumentó la búsqueda de medicamentos genéricos y alternativas de menor precio. Las farmacias, en tanto, ofrecieron promociones bancarias y facilidades de pago para sostener el volumen de operaciones.