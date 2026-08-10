Un temblor de magnitud 6,7 sacude a la mayor parte de Colombia

Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El epicentro del sismo se localizó en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó, en la zona del Pacífico colombiano. Según los organismos técnicos, el terremoto tuvo una profundidad de 82 kilómetros.

Aunque inicialmente el SGC había informado que la magnitud era de 6.7, un segundo boletín de actualización rectificó la cifra a 7.4. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también confirmó la magnitud de 7.4 para este evento.

Esta magnitud clasifica al terremoto como uno de los más fuertes registrados en la región en los últimos años. Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de la situación técnica y posibles réplicas en la zona del Pacífico.

La ciudad de Cali es una de las más afectadas, con múltiples reportes de infraestructuras dañadas y fachadas desprendidas. El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, brindó un primer balance sobre el estado de las construcciones locales.

“Hay muchos edificios agrietados”, afirmó el mandatario local en declaraciones a la emisora Blu Radio. Hasta el momento de sus declaraciones, no se contaba con información oficial sobre víctimas fatales en esa jurisdicción.

En Manizales, ubicada a unos 300 kilómetros de Bogotá, también se registraron daños de consideración en edificaciones. Entre las afectaciones más destacadas se encuentra el daño sufrido por una de las torres de la catedral de la ciudad.

Por otro lado, en Pereira, capital de Risaralda, se informaron derrumbes parciales en varias estructuras del centro urbano. Las autoridades locales señalaron que el aeropuerto de la ciudad también sufrió daños importantes en su estructura edilicia.