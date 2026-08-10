La Plaza del Calvario de Sauce Grande será sede de la segunda edición de la Fiesta Sanmartiniana, una jornada dedicada a conmemorar la vida y obra del general José de San Martín.

La actividad, organizada por la Asociación de Comercio e Industria local y auspiciada por la Secretaría de Turismo, se realizará el 16 de agosto, desde las 11.

La jornada contará con una cabalgata, acto oficial, feria de emprendedores, patio gastronómico, danzas folclóricas y música en vivo, entre otras actividades.