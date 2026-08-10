Sauce Grande será sede de la segunda edición de la Fiesta Sanmartiniana
La Plaza del Calvario de Sauce Grande será sede de la segunda edición de la Fiesta Sanmartiniana, una jornada dedicada a conmemorar la vida y obra del general José de San Martín.
La actividad, organizada por la Asociación de Comercio e Industria local y auspiciada por la Secretaría de Turismo, se realizará el 16 de agosto, desde las 11.
La jornada contará con una cabalgata, acto oficial, feria de emprendedores, patio gastronómico, danzas folclóricas y música en vivo, entre otras actividades.
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