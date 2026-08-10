Ventas de calzado y marroquinería cayeron en julio, según la CAME

El sector de calzado y marroquinería registró una caída interanual del 3,5% durante julio, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Una vez disipado el impacto favorable del cobro del aguinaldo y del Día del Padre, el consumo mostró un ritmo de actividad más lento.

La demanda estuvo condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y se concentró principalmente en calzado de uso diario e invernal. En tanto, los artículos de marroquinería y el calzado formal tuvieron una menor rotación debido a la cautela de los consumidores.

Los comerciantes manifestaron preocupación por el aumento de los costos de alquileres, tarifas y reposición de mercadería. También señalaron que las limitaciones en los planes de financiamiento con tarjeta y la presencia de productos importados condicionaron las ventas de mayor valor.

Ante este escenario, los comercios recurrieron al adelantamiento de liquidaciones, descuentos por pagos al contado y una atención personalizada para sostener la facturación.