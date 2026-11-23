La Sociedad de Fomento Villa Ressia expresó su agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y al Municipio de Bahía Blanca por el acompañamiento y asesoramiento brindados para completar el procedimiento de Condonación y Normalización establecido por la Ley 15.192.

Desde la institución destacaron que, con este trámite, pudieron cumplir con sus obligaciones formales y señalaron que representa un paso importante para la entidad y para quienes trabajan por la comunidad.

“Este reconocimiento representa un paso muy importante para nuestra querida institución y para todos los que día a día trabajamos por nuestra comunidad”, se expresó desde la Sociedad de Fomento.