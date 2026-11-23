Un siniestro de tránsito sin personas lesionadas se registró esta medianoche a la altura del kilómetro 737 de la ruta 22, cerca de Médanos.

Una Ford Transit 330, conducida por un hombre de 40 años, colisionó contra la cúpula de carga de un vehículo de un operario de grúa que se encontraba sobre la calzada.

El conductor fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones continúan con intervención del Juzgado de Faltas Provincial para identificar al vehículo vinculado a la cúpula de carga. (Info Villarino)