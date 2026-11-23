El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que los haberes correspondientes a noviembre comenzarán a pagarse el viernes 27.

Ese día cobrarán las jubilaciones y pensiones cuyos titulares tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

También se abonarán las pensiones sociales no contributivas para todos los números de documento.

En tanto, el lunes 30 de noviembre percibirán sus haberes los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026.