Detectaron en Argentina una nueva variante de covid-19 bajo vigilancia de la OMS
Científicos de la Universidad Nacional de La Plata detectaron en Argentina una nueva variante de COVID-19, identificada como el linaje PJ.2.1. El hallazgo surgió del análisis de tres muestras de pacientes internados en hospitales bonaerenses: dos bebés y un adulto.
La variante desciende de Ómicron y presenta una mayor capacidad de transmisión respecto de versiones anteriores del virus.
La Organización Mundial de la Salud incorporó este linaje a la categoría de variante bajo vigilancia por su avance en el continente americano.
Sin embargo, evaluó como bajo el riesgo adicional para la salud pública y señaló que todavía no hay datos clínicos suficientes para determinar si provoca cuadros más graves.
Por otra parte, ensayos de laboratorio comprobaron que las vacunas actuales mantienen su capacidad de protección y neutralización frente a esta variante.