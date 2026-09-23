Saladillo: murió un operario que quedó atrapado mientras trabajaba en una planta de silos

Una tragedia laboral conmocionó este martes a la localidad bonaerense de Saladillo cuando un trabajador de 34 años murió mientras realizaba tareas en una planta de almacenamiento de granos ubicada sobre la ruta nacional 205.

Según replicaron medios locales, el fatal episodio ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en el establecimiento de la empresa de insumos agropecuarios Bayá Casal.

De acuerdo a la información que trascendió hasta el momento, el operario se encontraba trabajando en el sector de una noria, un sistema utilizado para elevar y distribuir los granos dentro de este tipo de instalaciones.

La víctima fue identificada como Raúl Peralta, de 34 años, quien habría quedado atrapado entre las correas del mecanismo mientras desarrollaba sus tareas en la parte superior de la estructura. Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y el trabajador falleció en el lugar, pese al rápido despliegue de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saladillo, personal de Defensa Civil, médicos y paramédicos de UDEM y profesionales del Hospital Dr. Posadas.