Un fuerte sismo con una magnitud de 5,4° sacudió La Rioja

Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter sacudió hoy la provincia de La Rioja a las 6:21 de la mañana, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El temblor tuvo su epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y se registró a una profundidad de 143 kilómetros.

El movimiento afectó principalmente a los sectores del norte y centro riojanos, con mayor intensidad en el departamento de Famatina.

El fenómeno también fue percibido en las provincias de Córdoba, Catamarca y San Juan.

Las autoridades locales no reportaron personas heridas ni daños materiales en las zonas cercanas al epicentro.