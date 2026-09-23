Desarticularon un punto de venta de drogas y aprehenden a un hombre

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes instruida por el fiscal Mauricio Del Cero, y por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanó una vivienda ubicada en calle Cramer al 2200 de Bahía Blanca y aprehendió a un hombre, identificado como Mariano Díaz.

Durante el procedimiento se incautó cocaína compacta y fraccionada, un revólver, municiones, balanzas de precisión, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La causa se inició a mediados de agosto del presente año, a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo en esa casa, ubicada frente a la plaza Stella Maris.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, los trabajos de vigilancia, observaciones estáticas y registros audiovisual del lugar, se logró documentar reiteradas conductas asociadas al intercambio de sustancias ilícitas en distintas horas del día.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, el Juzgado de Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento que fue concretada en la tarde de ayer.

Díaz será indagado este mediodía por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.