La Agrupación Dejando Huellas colaboró para asistir a un caballo que presentaba una importante herida cortante en la frente y había perdido una gran cantidad de sangre en un campo de Punta Alta.

Claudia Paganini, titular de la organización, contó que recibieron un llamado de urgencia del dueño del animal, quien no cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos veterinarios.

El veterinario Nicolás Pérez acudió al lugar y atendió al caballo. Según relató Paganini, el profesional sospechó que alguien había ingresado al campo y atacado al animal con un machete.

Debido a la gravedad de la lesión, el caballo debió ser sedado y recibió dos intervenciones para suturar la herida. La agrupación realizó una campaña para reunir fondos destinados a pagar la atención veterinaria y comprar los medicamentos.

Paganini agradeció a las personas que colaboraron y señaló que el veterinario continuará con las curaciones, publicó el portal El Rosalenio.