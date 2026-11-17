El buque carguero Danstar llegó este lunes a Punta Arenas, Chile, desde donde tiene previsto zarpar hacia las Islas Malvinas a mediados de diciembre para transportar suministros. El viaje marcará la reanudación de una ruta comercial suspendida desde 2011 y generó controversia por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La embarcación, propiedad de la naviera chilena Easter Island y con capacidad para más de 1.200 toneladas, llevará alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado, entre otros productos.

El recorrido incluye el cruce del estrecho de Magallanes y el ingreso a aguas argentinas. La cuestión generó un intercambio entre los gobiernos de Argentina y Chile. El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que los buques que se dirigen a las islas deben solicitar autorización, mientras que su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, defendió la legitimidad de la actividad comercial y el derecho a la libre navegación.

Desde el Gobierno chileno señalaron que el Estado no debe solicitar permiso, aunque el buque privado deberá cumplir con las obligaciones correspondientes para operar en las islas.

El viaje también coincide con el litigio entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el norte del archipiélago. Buenos Aires solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, cuyo futuro será definido el próximo 28 de noviembre.

Desde Argentina existe la sospecha de que el carguero podría transportar suministros para la plataforma petrolera, pero el gerente de la naviera, Pablo Pacheco, negó esa posibilidad y afirmó que la empresa se dedicará exclusivamente al abastecimiento de los habitantes de las islas.