El papa León XIV expresó su deseo de que su visita a Argentina contribuya a que la sociedad pueda superar las divisiones y las expresiones de violencia, incluso ante diferencias de opinión. Lo manifestó durante la conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma, tras su gira por Latinoamérica.

El pontífice destacó que personas de distintos sectores políticos salieron a las calles para recibirlo y compartieron una celebración que, según señaló, estuvo por encima de las discusiones partidarias. También cuestionó la influencia de los algoritmos y la polarización, y sostuvo que los medios de comunicación tienen un papel importante para ayudar a superar esas divisiones.

“Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso a la incapacidad de hablarnos en las familias”, afirmó.

Sobre su encuentro con el presidente Javier Milei, León XIV indicó que conversaron sobre el respeto por el ser humano, la situación económica del país y las dificultades que todavía atraviesa la población. Además, señaló que encontró en el mandatario voluntad de escuchar.

El Papa consideró necesario que la ciudadanía y la dirigencia política trabajen en conjunto para mejorar las condiciones de vida. En ese sentido, planteó la importancia de aplicar la doctrina social de la Iglesia para lograr una distribución más equitativa y evitar el debilitamiento de la clase media y trabajadora.

Consultado sobre los motivos por los que Francisco no visitó Argentina durante su pontificado, León XIV respondió que seguirá siendo “un misterio” y que se lo preguntarán “en la vida eterna”.