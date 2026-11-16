El delantero belga Romelu Lukaku anunció este lunes el final de su carrera internacional, a los 33 años, luego de 16 temporadas con la selección de su país.

“Lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles. Estoy en paz con mi decisión de detenerme aquí”, expresó el atacante en sus redes sociales.

La Federación Belga destacó su trayectoria y confirmó que disputó 135 partidos con los Diablos Rojos y convirtió 94 goles, una marca que lo ubica como máximo goleador histórico del seleccionado. Además, participó en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.

Lukaku había sido convocado por primera vez el 3 de marzo de 2010, cuando tenía 16 años. En los últimos meses atravesó distintos problemas físicos que limitaron su participación tanto en la selección como en sus equipos.

Con su salida y la reciente partida de Axel Witsel, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois quedan como los últimos integrantes de la denominada Generación Dorada belga, que finalizó tercera en el Mundial de Rusia 2018.