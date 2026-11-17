La empresa EDES informó que realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de Bahía Blanca.

De 8.30 a 15, los trabajos afectarán a Fitz Roy al 0 y al 40.

Entre las 8.30 y las 16, el corte alcanzará al cuadrante comprendido por Córdoba, Primera Junta, Rega Molina y Lesstonac.

Por último, de 9 a 11, las tareas se desarrollarán en el sector delimitado por Orcadas, Falcón, Cabildo y Monteagudo.

Desde la empresa indicaron que las interrupciones permitirán realizar trabajos en condiciones seguras y que las tareas serán reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas.