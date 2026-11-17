Un nene de 5 años fue asistido de urgencia por efectivos policiales luego de atragantarse con un pequeño juguete en una vivienda del barrio Villa Cornú, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes, en una casa ubicada en Peñi al 8300. Tras recibir un llamado de emergencia, los uniformados llegaron al domicilio y realizaron la maniobra de Heimlich, que permitió liberar las vías respiratorias del niño y que expulsara el objeto.

Luego, el pequeño fue trasladado al Hospital Pediátrico del Niño Jesús para una evaluación médica. Según informó la Policía, se encontraba en buen estado de salud.