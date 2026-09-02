Monte Hermoso volverá a ser sede del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B femenino

Del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, Monte Hermoso será vidriera del hockey nacional con la participación de más de 300 jugadoras y cuerpos técnicos que llegarán para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B Damas.

Durante cuatro jornadas, ocho seleccionados competirán por los dos ascensos a la máxima categoría y entre los equipos se encuentran las Asociaciones Pampeana, Amateur Marplatense de Hockey, Santafesina y Bahiense de Hockey; y las Federaciones Misionera y Entrerriana y las de Santiago del Estero y Río Negro.

Por segundo año consecutivo, Monte Hermoso es elegido como sede de un Campeonato Argentino de Hockey, consolidándose como un destino preparado para recibir competencias deportivas de nivel nacional y regional.

La elección de Monte Hermoso responde a la calidad y capacidad de su infraestructura deportiva que no para de crecer y que en los últimos años ha permitido albergar importantes acontecimientos para el hockey como el encuentro que reunió a Las Leonas y Las Leoncitas en 2023.