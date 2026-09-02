Vuelven a cerrar el Paso Cristo Redentor por la llegada de nuevas nevadas intensas

El Paso Cristo Redentor volverá a cerrar este miércoles, apenas 24 horas después de haber recuperado la circulación total para todo tipo de vehículos.

La medida preventiva fue dispuesta por las coordinaciones de Argentina y Chile ante un pronóstico de nevadas intensas.

El cierre del corredor internacional comenzará a las 18 horas de Argentina. Esta interrupción llega después de un período de casi dos meses con fuertes restricciones.

El cruce estuvo completamente inhabilitado durante 34 días desde el 14 de julio y recién el martes 1 de septiembre se había habilitado para autos particulares, buses y camiones.

Según el pronóstico, las nevadas podrían extenderse durante el fin de semana.

Las autoridades de ambos países no establecieron una fecha estimada de reapertura y comunicarán las novedades según la evolución del clima.