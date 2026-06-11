Máximo Kirchner cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de CFK

El diputado nacional Máximo Kirchner habló este miércoles por la noche sobre la condena que cumple hace un año la expresidenta Cristina Kirchner en prisión domiciliaria y afirmó: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto y no imaginan después la magnitud de las respuestas populares”.

Además, se refirió al caso de presunto incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que “gobierna la antipolítica”.

“Vamos a dejar la vida para que Cristina sea candidata” Máximo Kirchner sostuvo que “muchos quieren votar” a la expresidenta, advirtió que “la elección sin ella va a tener graves problemas” y señaló: “Vamos a pelear lo que haya que pelear para que se pueda postular”. pic.twitter.com/fLl5nNFcOC — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

Respecto a las condiciones de detención en las que se encuentra Cristina Kirchner, el diputado nacional indicó, en una entrevista en C5N, que un informe del Consejo de la Magistratura señala que “narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la expresidenta votada dos veces por el pueblo argentino” y lo adjudicó a un intento de humillarla y a una situación de “abuso de poder” del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.