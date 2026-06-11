La vicepresidenta Villarruel reaccionó con dureza a la declaración de Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de sus afirmaciones sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+.

La funcionaria definió como una “vergüenza” su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del exvocero: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.

Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños.

“Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió.

En ese sentido, Villarruel respondió y le deseó feliz cumpleaños al usuario y una “cascada de éxitos”, en referencia a la que se descubrió que Manuel Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el country Indio Cua.