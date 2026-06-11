jueves, junio 11, 2026
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Agencia calificadora de riesgo subió la calificación de deuda de la Argentina

De La Bahía Noticias

S&P Global Ratings, una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo del mundo junto con Moody’s y Fitch Ratings, elevó este miércoles la calificación soberana de la Argentina de CCC+ a B-, una decisión que analistas consideran que podría contribuir a una nueva compresión del riesgo país y ampliar el universo de inversores habilitados para comprar deuda argentina.

La mejora, señalaron desde la agencia, refleja la reducción de las vulnerabilidades macroeconómicas y una mayor capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda de los próximos años.

La noticia fue inmediatamente compartida en redes sociales por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios.

El riesgo país cerró este miércoles en 503 puntos básicos, tras subir 13 unidades en la jornada. (La Nación)

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