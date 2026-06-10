Cristina Kirchner salió al balcón de su casa y saludó a la militancia a un año de su detención

A un año de su detención por la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón en su casa de San José 1.111 este miércoles para saludar a la militancia que se acercó al barrio porteño de San Cristóbal.

Con música en homenaje al Indio Solari, columnas de militantes se concentraron en la esquina y esperaron que la ex mandataria saliera al balcón para comenzar con el homenaje y el reclamo por su liberación.

Este 10 de junio se cumple el primer año de la pena por administración fraudulenta dictada por el Tribunal Oral Federal 2 que dejó firme la Corte Suprema de Justicia con una condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese marco, desde el kirchnerismo reclamaron por la sentencia que recibió la líder peronista y el último lunes presentaron un informe en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones “arbitrarias y discriminatorias” de detención que tiene CFK.